La questione curda riapre la guerra in Siria

IL CORTOCIRCUITO DEL RITIRO USA

Il leader del Cremlino vuole discutere di Siria solo in incontri triangolari dove siano presenti sia Iran che Turchia. Erdogan, che a casa sua si è ritagliato poteri pressoché assoluti e che ha gioco facile nel confronto con Trump (così come ce l'ha Putin), non riesce invece a gestire come vuole la partita con la Russia. La reazione a catena nelle regioni curde in Siria del ritiro Usa-offensiva turca-controffensiva dell'esercito siriano è stata innescata da una telefonata tra l'inquilino della Casa Bianca ed Erdogan, che ha fatto molto piacere anche alla Russia. Perché senza i circa 2 mila soldati americani di presidio nel Nord-Est della Siria era chiaro, come è poi avvenuto, che i curdi scaricati avrebbero chiesto aiuto ai militari di Bashar al Assad, riforniti da Russia e Iran, per bloccare i turchi in arrivo.

PUTIN ED ERDOGAN PUNTANO SU TRUMP

Un incubo anche per Israele che assiste all'espansione dei pasdaran iraniani in un altro Stato confinante. La conseguenza è che il Pentagono e Bolton tentano di far tornare sui suoi passi Trump, andando (invano) a Canossa da Erdogan e rallentando l'exit delle truppe dal Rojava curdo. Da «30 giorni» il disimpegno si è allungato a «quattro mesi», infine a un periodo non precisato. Anche il presidente americano ha ammesso il pericolo di abbandonare precipitosamente le 16 basi militari in Siria, un corto circuito che mette in ridicolo la potenza a stelle e strisce e il discredito può aumentare. Basta una telefonata per far cambiare idea a Trump, Erdogan è «pronto a richiamarlo in qualsiasi momento» e anche Putin ha evidentemente i suoi canali con la Casa Bianca. Intanto le prime truppe siriane e i rinforzi russi sono tra i curdi.