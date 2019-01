Bankitalia ha commissariato la Sorgente Sgr di Valter Mainetti

Guai per Valter Mainetti a capo di Sorgente Group ed editore de Il Foglio. Secondo l'agenzia Radiocor, la Banca d'Italia ha commissariato Sorgente Sgr, la sgr immobiliare di Sorgente Group per «gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione». La decisione è stata ufficializzata il 18 dicembre e via Nazionale ha già nominato come commissario straordinario. come responsabile ne è stata presa il Via Nazionale ha nominato commissario straordinario Elisabetta Spitz, già amministratore della Sgr di proprietà del ministero dell'Economia e delle finanze Invimit e consulente della società immobiliare pubblica Patrimonio dello Stato Spa. Stando a fonti finanziarie consultate da Radiocor, la vicenda sarebbe collegata con il conflitto legale da mesi in corso proprio tra Sorgente ed Enasarco, la cassa di previdenza di agenti commerciali e rappresentanti. L'ente previdenziale che aveva affidato la gestione di alcuni fondi a Sorgente Sgr, aveva revocato il mandato nei mesi corsi. Lo scontro era già arrivato al tribunale amministrativo. In una nota della società è scritto: «La Sgr continua ad operare sotto la supervisione della Banca d'Italia e adotterà tutte le misure necessarie a garantire la regolarità dell'attività aziendale e la piena tutela dei diritti degli investitori e dei creditori sociali». Intanto sarebbe stato riconfermato direttore generale Carlo Petagna.