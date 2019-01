Le cose da sapere sul discorso alla nazione di Trump

Chi si aspettava lo strappo definitivo, la proclamazione dello stato di emergenza che avrebbe permesso a Donald Trump di bypassare il veto del Congresso, è rimasto spiazzato, almeno per ora. Il presidente americano non si è spinto oltre nel duro braccio di ferro che ha portato allo shutdown e che rischia di far passare alla storia il blocco delle attività (e degli stipendi) federali come il più lungo di sempre. Il capo della Casa Bianca, nell’attesissimo discorso in diretta tivù dallo Studio Ovale, ha sottolineato l’esigenza di trovare un accordo sul muro col Messico, definendo la barriera come «assolutamente essenziale» per la sicurezza nazionale. Nei nove minuti di intervento ha paragonato il confine meridionale a un gasdotto per l’arrivo illegale di droga negli Stati Uniti, indicandolo anche come causa di una «crisi umanitaria». Eppure non ha invocato l’emergenza nazionale, come ipotizzato alla vigilia: un passo dal quale lo avrebbero sconsigliato in molti, a partire dal suo vice, Mike Pence, che pur confermando la linea presidenziale continua a lavorare diplomaticamente dietro le quinte.