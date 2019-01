Sulla Brexit l'Ue non indietreggia e snobba il piano B

«Abbiamo già raggiunto un accordo sulla Brexit con il governo britannico ed è il migliore possibile e non sarà rinegoziato». Parola della portavoce della Commissione europea Mina Andreeva, che ha ribadito la posizione dell'Ue, sottolineando che l'Unione non commenta il dibattito in corso al parlamento britannico, dopo l'approvazione di un emendamento che prevedrebbe un piano B in caso di bocciatura dell'intesa.

«ORA IL PROCESSO È NELLE MANI DEL REGNO UNITO»

«Seguiremo e rispetteremo il voto sul processo di ratifica» da parte di Londra, ha aggiunto la portavoce, «ora il processo è nelle mani del Regno Unito». Sui futuri colloqui e negoziati la portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che «Juncker ha parlato venerdì con la premier britannica May e della sua richiesta di poter ricevere rassicurazioni supplementari, una richiesta sulla quale stiamo riflettendo e vi informeremo appena avremo novità».