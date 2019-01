Cina, ragazzo invalido dopo aver venduto un rene per comprare un iPhone

Un ragazzo cinese di 25 anni è rimasto invalido dopo a un trapianto di rene illegale, organo venduto nel 2011 al mercato nero per comprarsi un iPhone 4 e un iPad 2. Allora era minorenne e voleva procurarsi i dispositivi per non sfigurare davanti ai compagni di classe. I genitori, all'oscuro di tutto fino ai primi sintomi di insufficienza renale, denunciarono gli autori del trapianto.

L'ORGANO VENDUTO PER 28 MILA EURO

Lo smartphone e il tablet che il ragazzo desiderava erano troppo costosi per la sua famiglia, così il giovane trovò un annuncio online per vendersi il rene al mercato nero. L'operazione venne effettuata in una clinica non autorizzata di Anhui, tra le province più povere della Cina, dove si recò in segreto. L'organo fu venduto a un altro paziente per una somma pari a circa 28 mila euro, secondo il Daily Mail, che riporta la notizia da media cinesi. Il 10% della cifra incassata dalla banda andò al ragazzo, allora 17enne, che potè così comprare i dispositivi . Poco dopo però arrivarono i primi sintomi di una grave insufficienza renale. La malattia si intensificò e oggi il giovane è costretto a letto, invalido, e necessita di assistenza sanitaria 24 ore su 24.

DENUNCIATE NOVE PERSONE

I genitori denunciarono la banda, in totale nove persone coinvolte in una serie di trapianti illegali di organi. Tre intermediari ricevettero pene comprese tra i tre e i cinque anni di prigione, mentre due dottori finirono in carcere per tre anni. La famiglia ricevette un risarcimento di circa un milione e mezzo di yen, pari a circa 190 mila euro. Ma la somma non basta a coprire tutte le spese.