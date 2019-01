Tra Bolsonaro e Maduro sono già scintille

Dopo che a Capodanno si è insediato alla presidenza del Brasile Jair Bolsonaro, il 10 gennaio inaugura il suo secondo mandato di presidente del Venezuela Nicolás Maduro. Ma Maduro non è stato invitato da Bolsonaro, e Bolsonaro non va da Maduro. Anzi, non lo riconosce proprio come presidente legittimo e i rapporti con il Brasile sono uno dei punti più dolenti per Caracas. Il ministro degli Esteri ha già chiesto le dimissioni, il vicepresidente già parla apertamente di un golpe in arrivo. «Usurpatore» è stato definito Maduro dalla stessa Assemblea Nazionale del Venezuela. Da quando è stata conquistata dal’opposizione alle ultime politiche, l'Assemblea è stata completamente esautorata, ma continua formalmente a riunirsi e a deliberare anche se ai suoi membri non viene neanche più pagato lo stipendio, e ogni tanto qualcuno viene arrestato in totale sprezzo di ogni principio di immunità parlamentare. L’appena eletto nuovo presidente dell’Assemblea Nazionale Juan Guaidó ha detto, in pratica, che data questa “usurpazione” tutti i poteri presidenziali dovebbero passare in linea di principio ai deputati: compreso il comando delle Forze armate. Un invito neanche troppo velato ai militari a deporre Maduro.

CONTRO MADURO 13 SU 14 DEL GRUPPO DI LIMA

Non solo Guaidó parla in questo modo, peraltro. Di illegittimità parlano anche 13 dei 14 membri del Gruppo di Lima, che raccoglie appunto i governi latino-americani critici verso l’involuzione in corso in Venezuela. Di conseguenza, ogni rapporto con funzionari rispondenti a Maduro sarà interrotto. Tagliate le relazioni commerciali e bancarie, congelati fondi e beni dei personaggi vicini a Maduro, sospesa ogni cooperazione militare, viene richiesto al governo venezuelano di permettere l’ingresso di assistenza umanitaria, e vengono preannunciate azioni presso la Corte Penale Internazionale. Il Messico, col cambio di governo di Andrés Manuel López Obrador resta nel Gruppo di Lima ma non aderisce al boicottaggio: però manda una delegazione di secondo livello. Amlo, come lo chiamano in Messico dalle iniziali dei suoi due nomi e due cognomi, sembra non volersi compromettere troppo. Ma anche il governo di sinistra uruguayano manda una delegazione minore, così come i governi “amici” di Russia, Turchia e Cina. In pratica gli unici nomi di spicco sono quelli del presidente boliviano Evo Morales - che stava pure da Bolsonaro; del cubano Miguel Díaz-Canel e del nicaraguense Daniel Ortega, che invece in Brasile erano stati a loro volta esclusi.