I paradossi dell'asse Roma-Varsavia

LE CONTRADDIZIONI E I PARADOSSI DELL'ASSE VARSAVIA-ROMA

Uno dei maggiori studiosi della propaganda del Pis, il docente dell’Istituto di studi politici dell’Accademia polacca delle scienze Piotr Oseka, nota come i media più vicini al partito di governo abbiano salutato la visita di Salvini come la fine dell’isolamento a cui gli screzi con l’Ue e la rivalità con Mosca sembravano condannare Varsavia. «Si sottolinea come finalmente qualcuno di importante voglia parlare con noi», ha detto Oseka a Lettera43.it. «Si enfatizzano le posizioni comuni contro l’immigrazione, che in Polonia è davvero un falso problema creato dalla propaganda, e contro la burocrazia di Bruxelles». E non si dice nulla delle divergenze sulle relazioni con la Russia. L’accademico è convinto che il Pis continuerà nella sua politica di opposizione a Mosca, fondata su una partecipazione attiva alla Nato: «È un odio genuino», spiega. Aggiungendo che il cinismo e l’opportunismo politico a volte consigliano di metterlo temporaneamente da parte, o almeno di non sbandierarlo. Odio ricambiato. «Tutto ciò che può indebolire la Polonia è ben visto dal Cremlino, storicamente», fa notare Oseka. E se l’alleanza sovranista e l’asse Roma-Varsavia abbozzato dal leader della Lega finisse davvero per rafforzare la Polonia, che direbbe Putin? Paradossi pericolosi. Per questo il congenito problema di identità del fronte sovranista in gestazione riguardo ai rapporti con i russi non è cosa da poco. La coscienza che l’Europa ha di sé si è formata nei secoli come risposta al sorgere di Mosca ai suoi confini orientali, sosteneva lo storico tedesco Dieter Groh (La Russia e l’autocoscienza d’Europa, Einaudi, 1980). E in difetto di autocoscienza si rischia una vita da disadattati, vi direbbe uno psicanalista.