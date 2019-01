Come sono andate le elezioni in Repubblica democratica del Congo

TESTA A TESTA TRA I DUE OPPOSITORI

Le prime rilevazioni, non ancora definitive, mostrano un margine molto sottile. Il vincitore, 55 anni, figlio di un leader dell’opposizione morto nel 2017, si sarebbe imposto con il 38,57% davanti all'altro leader dell'opposizione Fayulu, ex dirigente della compagnia petrolifera Exxon Mobil, al 34,8% e a Shadary, il delfino del presidente uscente Joseph Kabila, che non sarebbe riuscito ad andare oltre al 23,8%.

LE CONTESTAZIONI DI FAYULU

Il primo a contestare il voto è stato proprio Fayulu, che alla vigilia era dato come favorito da uno dei pochi sondaggi attendibili circolati in occasione del voto, quello del newyorkese Congo Research Group. Questi risultati, ha detto, «non hanno niente a che fare con la verità». I suoi supporter hanno sollevato il sospetto Tshisekedi possa aver trovato una specie di intesa con l'amministrazione del presidente uscente. Fergal Keane, sulla Bbc, ha scritto che il vincitore è visto da molti come il candidato meno discutibile da parte del capo dello Stato, tanto che nessuno del suo enturage ha commentato in modo negativo i risultati.