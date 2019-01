Trump pronto allo stato di emergenza se lo shutdown continua

«PIÙ FACILE TRATTARE COI CINESI CHE COI DEM»

Trump, che ha rivendicato come un «enorme successo» i negoziati commerciali in corso con la Cina, ha dichiarato che è «più facile» trattare con Pechino che con i democratici. «Stiamo negoziando e avendo un enorme successo con la Cina, francamente trovo in molti modi che la Cina sia più onorevole del piagnucoloso Chuck e di Nancy», ha aggiunto riferendosi ai leader dem al Senato e alla Camera. «Ora è più facile fare un accordo con la Cina che con il partito di opposizione», ha aggiunto. Il capo della Casa Bianca ha anche spiegato che durante il colloquio non ha sbattuto i pugni sul tavolo, né alzato la voce e che non ha avuto scatti d'ira, bollando come "fake news" le ricostruzioni dei media Usa secondo cui il presidente avrebbe lasciato furioso l'incontro del 9 dicembre con i leader dem su muro e shutdown. «Sono uscito con molta calma dalla stanza e con molta calma ho detto 'se non ci date confini forti bye-bye, e me ne sono andato. Non ho inveito, non ho sragionato», ha insistito, definendo una «menzogna» gli articoli sull'incontro.