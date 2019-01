Incidente a Cuba: si ribalta un bus di turisti

Tragedia a Cuba. Il 10 gennaio un autobus è uscito di strada giovedì pomeriggio nella regione di Guantanamo causando almeno sette morti e 33 feriti. Lo riferisce il quotidiano Juventud Rebelde, precisando che a bordo del veicolo viaggiavano almeno 22 turisti stranieri di varie nazionalità, anche europee. L'autobus, della compagnia Vía Azul, viaggiava da Baracoa a L'Avana quando, per cause ancora da accertare, l'autista ne ha perso il controllo, pare nel tentativo di sorpassare un altro veicolo. L'automezzo è uscito di strada e si è ribaltato più volte. Le nazionalità dei sette passeggeri deceduti non sono state ancora rese note, mentre l'autrice dell'articolo, Lilibeth Alfonso, ha precisato che «dei 40 passeggeri, 22 erano stranieri di Paesi come Olanda, Inghilterra, Francia, Messico e Canada». Cinque feriti, di cui due sono stranieri, si è infine appreso, sono in condizioni critiche e ricoverati in codice rosso. È il secondo incidente di autobus sull'Isola caraibica dall'inizio dell'anno. L'8 gennaio, almeno 12 persone compreso l'autista, sono rimaste ferite nello scontro di un bus con un treno passeggeri nella provincia orientale di Granma.

CUBA E LA PIAGA DEGLI INCIDENTI STRADALI

Gli incidenti stradali, ricorda il sito Cubanet, sono la quinta causa di morte a Cuba. Nel 2018 si è registrata una morte su strada ogni 47 minuti. Un recente rapporto pubblicato dalla radio di Stato Radio Reloj ha indicato che tra gennaio e ottobre 2018 ci sono stati più di 8 mila incidenti stradali sull'isola. Secondo il governo, le principali cause di incidenti sono la mancanza di disciplina, la mancanza di segnalazione adeguata, le strade dissestate e la circolazione di veicoli senza revisione. Va anche ricordato che la maggior parte delle automobili in circolazione a Cuba sono di marca americana e risalgono agli Anni 40 e 50.