La visita di Merkel in Grecia è un'altra trappola per Tsipras

LA MACEDONIA E IL PROBABILE VOTO ANTICIPATO

Cinque anni fa ad Atene la cancelliera trovò la guerriglia in strada. Nel 2019 sono alle porte le elezioni anticipate (rispetto alla scadenza di ottobre 2019) per il governo Tsipras che si regge sull'appoggio del movimento di destra, populista ed euroscettico, dei Greci indipendenti, contrari all'accordo sulla Macedonia, se passasse storico, stretto nel 2018 tra Tsipras e l'omologo di Skopje, il socialdemocratico Zoran Zaev alle prese con analoghi problemi. Il pomo della discordia è l'intesa raggiunta sull'annoso riconoscimento dello Stato della Macedonia del Nord, per i greci anche il nome della loro regione settentrionale con capoluogo Salonicco. I nazionalisti ellenici non vogliono condividere la denominazione con la repubblica dell'ex Jugoslavia e nell'anno del voto la questione della «Macedonia ai greci» è diventata anche strumentale per saltare addosso a Tsipras.

GERMANIA PROMOTRICE DELL'INTESA CON LA MACEDONIA

Merkel c'entra parecchio perché la Germania è lo Stato promotore del progetto di integrazione degli Stati balcani nell'Unione europea (Ue) e ha molto a cuore l'ingresso nell'area comunitaria dell'Albania e della Macedonia, che nel 2018 hanno raggiunto anche tra loro con un accordo per mettere fine all'analogo contenzioso sul nome con i macedoni albanesi; nel 2019 sono partiti poi i negoziati con Bruxelles per l'adesione. Madrina dell'intesa anche tra Tsipras e Zaev, la cancelliera guarda agli investimenti finanziari e imprenditoriali tedeschi nell'area, che nei piani di Berlino deve diventare un continuum della Nato tra la Grecia (ponte tra l'Europa e la Turchia), la Macedonia e l'Albania, anche per concordare la gestione del flusso dei richiedenti asilo, oltre che per allontanare la Russia dai Balcani. Proprio il «non lasciate sola la Grecia» sui migranti è stato, dal 2015, il collante tra Tsipras e Merkel.