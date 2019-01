Gli Usa hanno iniziato il ritiro delle truppe dalla Siria

IL VIAGGIO DI POMPEO IN MEDIORIENTE

Il ritiro delle forze americane è avvenuto in contemporanea con il viaggio in Medio Oriente del segretario di Stato americano Mike Pompeo. Lo scopo del tour è quello di rassicurare gli alleati della regione a proposito dei piani americani dopo il ritiro. Nel suo discorso all'università americana del il Cairo tenuto il 10 dicembre, Pompeo ha descritto gli americani come una «forza per il bene» affermando di essere rimasto fedele al principio di «completo smantellamento» della minaccia posta dello Stato islamico. La mossa dell'11 gennaio va in controtendenza rispetto a quanto dichiarato da John Bolton. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump domenica 6, nel corso del suo viaggio in Israele, aveva detto che il ritiro era subordinato a particolari circostanze e che queste avrebbero avrebbero addirittura potuto ritardare il ritiro.

I DUBBI DI MOSCA

La Russia è parsa scettica sul piano di Washington di ritirare le proprie truppe. «Attualmente», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Interfax, «abbiamo l'impressione che stiano lasciando il Paese per rimanervi, come in un film che amiamo. Almeno questa è l'impressione che abbiamo». «Non posso condividere», ha aggiunto Zakharova, «la vostra sicurezza sul fatto che stiano andando via perché non abbiamo mai visto una strategia ufficiale». «È importante» che i curdi e il governo di Damasco stabiliscano un dialogo alla luce del ritiro delle truppe americane dalla Siria, ha detto ancora Zakharova. «Riteniamo importante», ha aggiunto la diplomatica, «che i territori lasciati dagli americani passino sotto il controllo del governo siriano».