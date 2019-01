Viaggio a Claviere, tra i migranti che passano il confine

Sul marciapiede, di fronte all’Albergo Roma, c’è un ragazzo con una giacca rossa da sci, i guanti, il cappello, uno zainetto nero impermeabile tecnico. Ha l’aria sperduta. I. ha 20 anni ed è della Guinea Conakry. Sembra molto più giovane, è partito dalla Sicilia 24 ore prima con un bus low cost fino a Torino e ora dice che sarebbe dovuto andare in Francia con un amico, ma l’amico poi non gli ha pagato – come aveva promesso – il biglietto dell’autobus, 50 euro per Parigi. Il racconto è un po’ confuso, è molto difficile oramai passare con i mezzi pubblici poiché a Montgenèvre, villaggio subito dopo il confine, controllano i documenti a ogni passaggio. I. è solo, è mezzanotte, le temperature sono sotto lo zero e lui non sembra sapere cosa fare. Decidiamo di portarlo in macchina a Oulx, a Sud a 17 chilometri da dove arrivano con i treni da Torino. Là c’è anche la Casa Cantoniera Occupata, abbandonata da decenni e occupata lo scorso dicembre da un gruppo di no border anarchici italiani e francesi che danno supporto logistico e conforto ai migranti respinti o a quelli che vogliono tentare il passaggio. Lo stesso gruppo aveva occupato da marzo a ottobre 2018 lo scantinato della chiesa di Claviere, ribattezzato Chez Jesus, con lo stesso obiettivo di supporto ai migranti, ma avere sia gli anarchici che i ragazzi africani in una città così piccola e così turistica era un’utopia. Lo stesso parroco, Angelo Bettoni, li aveva denunciati e a ottobre è arrivato lo sgombero.

LA NUOVA BARDONECCHIA AL CONFINE NORD-OVEST

Claviere – Oulx rappresenta la nuova frontiera ‘calda’ al confine Nord-Ovest italiano, la nuova Bardonecchia. «L’inverno scorso è stato un inferno», racconta Simone Bobbio del Soccorso Alpino Volontario, «nonostante la neve passavano dal Colle della Scala a Bardonecchia, un passo difficilissimo tecnicamente. Tra dicembre, gennaio,febbraio abbiamo fatto 35 interventi di salvataggio e comunque tre persone hanno perso la vita durante. Poi i migranti hanno iniziato a passare per Claviere, costeggiando la statale in una situazione meno pericolosa, d’estate hanno ripreso i sentieri più in alta quota e anche quest’inverno gli interventi che abbiamo fatto sono stati sui sentieri estivi usati ora, con la neve». Il flusso continua: sono giovani provenienti dai Paesi francofoni dell’Africa ma anche dalla Nigeria. Sono "diniegati" (hanno ricevuto il diniego per la domanda di protezione internazionale), in attesa di risposta dalla commissione territoriale, con il foglio di via, o anche minorenni stanchi di essere parcheggiati in centri di accoglienza con poco da fare e senza prospettive.