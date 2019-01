Il piano di Trump per finanziare il muro col Messico

IL MURO COSTRUITO CON I FONDI DELL'ESERCITO

Di fronte all’impasse, l’idea di Trump è quella di usare l’esercito e il suo budget per realizzare il muro al confine con il Messico e soprattutto di farlo in tempi rapidissimi. Il capo della Casa Bianca, il 10 gennaio in Texas per valutare tutte le carte a disposizione, secondo il Washington Post starebbe pensando di usare i fondi stanziati lo scorso anno per opere di ingegneria civile dopo le devastazioni degli uragani Harvey e Maria. Solo una minima parte di quei quasi 14 miliardi sarebbe già stata impiegata. Anche la Nbc News conferma questa ipotesi a cui Trump avrebbe pensato mentre volava al confine tra Texas e Messico. Il ricorso ai finanziamenti dell’Army Corps of Engineers permetterebbe anche di realizzare la barriera al confine sud in tempi decisamente ristretti, con i lavori che potrebbero partire già entro 45 giorni. Per la costruzione del muro, che dovrebbe essere in acciaio, sarebbe impiegato direttamente (anche) personale militare. L’ipotesi, però, troverebbe la contrarietà di parte degli esponenti Gop, preoccupati per i malumori che da tempo serpeggiano all’interno del Pentagono, che in 15 giorni ha perso, come detto, il segretario alla Difesa e il capo di Gabinetto, quest’ultimo pare sia stato “epurato” perché in disaccordo con le scelte di Trump.