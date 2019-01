Le cose da sapere sulla manifestazione dei gilet gialli del 12 gennaio

Scendono in piazza ancora una volta - per il nono sabato consecutivo - i gilet gialli in Francia il 12 gennaio. La protesta nata contro il caro carburanti non accenna a diminuire d'intensità e c'è preoccupazione dopo che la settimana scorsa si sono verificati diversi episodi di violenza in tutto il Paese con 50 mila manifestanti nelle strade e nelle piazze delle principali città. Lacrimogeni sono stati lanciati a Beauvais, a nord di Parigi, e Montpellier (nel Sud del Paese), sgomberi a Saint Malo e, soprattutto, un'irruzione con tanto di ruspa a Parigi, all'interno del ministero per i Rapporti con il parlamento. Così come hanno fatto scalpore le immagini di un agente che, caduto a terra, viene preso a calci dai manifestanti.

LA PROTESTA QUESTA VOLTA SI CONCENTRA A BOURGES

Per questo sabato i manifestanti hanno deciso di concentrare le forze a Bourges, nel centro del Paese. La scelta è caduta sulla città per la sua posizione geografica, equidistante dalle principali città del paese (250 chilometri da Parigi), secondo quanto riportato dalla pagina Facebook de La France en colere, gestita da uno dei leader, Eric Drouet. Il comune di Bourges sta già predisponendo misure di sicurezza per evitare disordini, l'arredo urbano viene protetto o temporaneamente trasferito in depositi lontani dal centro mentre si procederà alla chiusura di molti luoghi pubblici come il municipio e i giardini principali.

RIMANE IN CARCERE L'EX CAMPIONE DI BOXE DOPO I PESTAGGI