Cosa sappiamo dell'esplosione al quartiere dell'Opera di Parigi

Una fortissima esplosione intorno alle 9.30 ha scosso a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. È avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere, a causa di una fuga di gas, secondo la polizia. Un palazzo è in fiamme. La Prefettura di Parigi in un tweet invita ad «evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso». Ci sono 20 feriti, fra questi due sono gravissimi, 7 sono gravi e 11 risultano feriti in modo leggero, secondo quanto riferito da fonti della polizia a Tv France 3.