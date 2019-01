La presidenza della Romania aumenta le turbolenze dell'Ue

IL RICORSO DI DRAGNEA CONTRO JUNCKER

Al centro delle inchieste per corruzione c'è il leader dei socialdemocratici (Psd) Liviu Dragnea, ancora il personaggio politico più influente della Romania nonostante una condanna per frode elettorale gli impedisca incarichi di governo. Sospettato di aver imbastito una rete criminale e di aver falsificato documenti per ottenere fondi europei quando era amministratore provinciale, in coincidenza con l'inizio del semestre rumeno Dragnea ha sporto ricorso alla Corte di Giustizia europea contro la Commissione Ue, per un rapporto dell'Olaf contro di lui. La guerra giudiziaria tra Juncker e Dragnea complica il mandato della Romania a Bruxelles, già macchiato dalle proteste contro il governo di centinaia di dimostranti davanti alla hall della cerimonia del 10 gennaio, a Bucarest, per l'insediamento alla presidenza dell'Ue.

L'UE E GLI ELETTORI CONTRO LA CORRUZIONE

L'esecutivo guidato dal 2018 dalla premier socialdemocratica Viorica Dancila braccio destro di Dragnea e dal presidente liberale Klaus Iohannis (la Romania è una repubblica semi-presidenziale) non è credibile, agli occhi né dell'elettorato né delle istituzioni europee. La coalizione tra socialdemocratici e liberali, logorata di per sé dai contrasti interni tra Dancila e Iohannis, agevola come in passato la classe politica corrotta: ciclicamente a Bucarest esplodono manifestazioni popolari contro la corruzione, endemica a dispetto delle promesse elettorali di rinnovamento. Nel luglio scorso il procuratore capo nazionale del team anti-corruzione Laura Codruta Kövesi è stato rimosso dopo aver mostrato il pugno duro contro alcuni politici, e da allora l'esecutivo non si è accordato sul nome del successore.