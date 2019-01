Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia

«Ringrazio per il grande lavoro le forze dell'ordine italiane e straniere», ha scritto Salvini, «la polizia, l'Interpol, l'Aise e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura». Il grazie del ministro è anche per il presidente brasiliano Bolsonaro e il nuovo governo brasiliano «per il mutato clima politico che, insieme a un positivo scenario internazionale dove l'Italia è tornata protagonista, hanno permesso questo successo atteso da anni, grazie alle autorità boliviane e alla collaborazione di altri Paesi amici».

LA SCOMPARSA A DICEMBRE DOPO L'ORDINE D'ARRESTO

Battisti aveva fatto perdere le tracce di sé dopo la decisione del magistrato del Supremo tribunale federale (Stf) brasiliano Luis Fux che il 13 dicembre ne aveva ordinato l'arresto per «pericolo di fuga» in vista di una possibile estradizione in Italia, concessa nei giorni seguenti dal presidente uscente Michel Temer prima dell'insediamento di Jair Bolsonaro il primo gennaio 2019. Era stato proprio Bolsonaro a imprimere un deciso cambio di passo alla vicenda, esprimendosi prima ancora di essere eletto a favore della riconsegna all'Italia di Battisti e rovesciando così la decisione dell'allora presidente Lula di concedere asilo politico all'ex terrorista condannato all'ergastolo in Italia per quattro omicidi.

UN AEREO ITALIANO GIÀ IN VOLO PER LA BOLIVIA

Intanto, un aereo del governo italiano con a bordo anche uomini dell'Aise - l'Agenzia d'intelligence che si occupa dell'estero e il cui contributo è stato fondamentale per arrivare all'arresto di Battisti - e investigatori della polizia è già decollato per la Bolivia. L'arrivo è previsto per il pomeriggio, ma questo, hanno sottolineato fonti governative, non significa che l'aereo ripartirà subito. Vanno ancora espletate alcune procedure e non è ancora stato chiarito se prima di esser estradato in Italia Battisti passerà o meno dal Brasile.