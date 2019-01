Omicidi, rapine e arresti: la vita in fuga di Cesare Battisti

Scatta quindi un mandato di arresto. E il 23 ottobre il primo ministro francese firma il decreto di estradizione in assenza del condannato, latitante. Lui nel frattempo è fuggito in Brasile, dove si sposerà e avrà tre figli: il 18 marzo 2007 viene arrestato a Copacabana con la cooperazione dell'antiterrorismo italiano. Parte la terza richiesta di estradizione. Ma il Brasile gli riconosce lo status di rifugiato politico. E nel novembre 2009 il Supremo tribunal federal, pur a favore dell'estradizione, lascia la decisione finale all'allora presidente Lula, che il 31 dicembre 2010, ultimo giorno del suo mandato, annuncia il suo 'no'. Battisti esce dal carcere.

L'ANNULLAMENTO DELL'ESPULSIONE PER I DOCUMENTI FALSI

Il 3 marzo di cinque anni dopo una sentenza decreta la sua espulsione dal Brasile per via di una storia di documenti falsi con cui, a suo tempo, era entrato nel Paese dalla Francia e riprende quota l'ipotesi di un rientro in Italia. Ma l'espulsione viene annullata e tutto si ferma di nuovo. Fino al tentativo di fuga in Bolivia e al nuovo arresto il 4 ottobre 2017. Parte la macchina dei ricorsi e tre giorni dopo Battisti è di nuovo in libertà. «Non stavo fuggendo, mandarmi in Italia è illegale, se mi estradano mi consegnano alla morte», dichiara lui che nel frattempo rilascia interviste.

L'AVVENTO DI BOLSONARO E L'ORDINE DI ARRESTO

Le cose però cambiano. In Brasile tira ormai un'altra aria. L'11 ottobre il presidente Michel Temer revoca l'asilo politico. Jair Bolsonaro, esponente dell'ultradestra, già in campagna elettorale promette di estradare immediatamente Battisti se verrà eletto, cosa che avviene. E il 13 dicembre Luis Fux, magistrato del Supremo tribunale federale (Stf), ordina l'arresto dell'ex terrorista per «pericolo di fuga» in vista proprio della possibile estradizione, concessa nei giorni seguenti dal presidente uscente Temer prima dell'insediamento di Bolsonaro il primo gennaio 2019. Battisti fugge ancora, in Bolivia, fino all'epilogo di ieri per le vie di Santa Cruz de la Sierra.