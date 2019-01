La nuova sinistra palestinese contro il duopolio Hamas-Fatah

Che Hamas e Fatah siano più che mai ai ferri corti, per il 60esimo anniversario della fondazione del movimento di Yasser Arafat, è una triste realtà della Palestina. Ma dal 2019 la lotta fratricida è in compenso uno stimolo per l'inattesa coalizione tra le forze laiche che si è formata a sinistra di Fatah. A sorpresa, il terzo polo di Unione democratica (Ud) è stato presentato a Ramallah, mentre si stava per consumare l'ennesima frizione tra i due blocchi di potere della Palestina, politici e militari, che da decenni si contrappongono, l'uno nella Striscia di Gaza e l'altro in Cisgiordania. Sulla carta, Hamas e Fatah dovrebbero lavorare per un governo di unità nazionale: fittizio, perché l'anno si è aperto con una retata di Hamas tra i membri di Fatah, per mandare a monte le loro celebrazioni nella Striscia. Di tutta risposta è scattato il boicottaggio di Fatah.

L'ALTERNATIVA AL DUOPOLIO FATAH-HAMAS

I dipendenti dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), guidata da Fatah, si sono ritirati per protesta dal presidio del valico di Rafah, tra l'Egitto e Gaza: l'unica via di uscita per i circa 2 milioni di palestinesi della Striscia si è di nuovo chiusa. Con il ricatto, Fatah confida di spingere Hamas a rilasciare le decine di arrestati. Negli ultimi anni diversi impiegati pubblici della Anp nella Striscia, rimasti lì dalla guerra tra Hamas e Fatah del 2006-2007, sono stati prepensionati o non vengono pagati regolarmente e, come ulteriore strumento di pressione su Hamas, le autorità della Cisgiordania limitano anche le forniture di elettricità verso la Striscia assediata da Israele. Sullo sfondo dell'asfittico duopolio Hamas-Fatah che ha allontanato la maggioranza dei palestinesi dalla politica, cinque movimenti di sinistra promettono, insieme a diversi rappresentanti della società civile, di essere un'alternativa.