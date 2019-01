Afghanistan, quattro morti in un nuovo attentato a Kabul

Una potentissima esplosione ha scosso Kabul. Il ministero dell'Interno afghano ha spiegato che si è trattato della deflagrazione di un camion-bomba. L'attentato, non ancora rivendicato, è avvenuto all'entrata del Green Village, un compound protetto che ospita soprattutto Ong e compagnie straniere e dove risiedono militari e civili nel distretto Pd9 della capitale afghana. L'attacco è avvenuto poco dopo l'annuncio dei primi risultati delle elezioni politiche.

ALMENO 4 MORTI E QUASI UN CENTINAIO DI FERITI

Secondo le prime rilevazioni del ministero degli Interni, il bilancio sarebbe di almeno quattro morti e una novantina di feriti. «Ci sono quattro morti, fra cui tre militari e 90 feriti, 23 dei quali bambini, 12 donne e 55 uomini. Le persone colpite sono per lo più civili, ha dichiarato Najib Danish, portavoce del ministero dell'interno. Per ora non ci sono rivendicazioni, ma i sospetti si indirizzano verso i talebani o l'Isis, autori di numerosi attentati in Afghanistan.