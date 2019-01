Le cose da sapere sul bimbo caduto nel pozzo in Spagna

Secondo testimonianze di membri delle squadre di salvataggio, citate dai media, il pianto flebile del bambino, inizialmente udibile, è cessato. «Non saranno risparmiati mezzi nell'operazione di salvataggio», ha dichiarato ai media il viceprefetto di Malaga, Maria Gamez, «con l'aiuto dei tecnici valutiamo tutte le alternative per salvare il bambino e rimuovere il tappo di terreno del pozzo, provocato a un'ottantina di metri probabilmente da una frana». Dal premier Pedro Sanchez alla presidente in funzione dell'Andalusia, Susana Diaz, le autorità spagnole seguono gli sviluppi dell'operazione di salvataggio attraverso la copertura in diretta dei media e hanno inviato messaggi di solidarietà e vicinanza ai familiari.

LE TRE TECNICHE PER L'ESTRAZIONE

Nella lotta contro il tempo «saranno impiegate tre tecniche differenti», secondo quanto ha annunciato il portavoce della guardia civile, Bernardo Moltó, in dichiarazioni ai media. Con tutte le cautele del caso, si estrarrà con una potente pompa aspiratrice il materiale franato a 78 metri di profondità, che impedisce al robot sonda di raggiungere il fondo del pozzo, a 110 metri. «In secondo luogo si scaverà un pozzo parallelo» a quello nel quale è precipitato il bambino, per tentare di raggiungerlo. Allo stesso tempo, la cavità di 25 centimetri di diametro «sarà intubata», ha spiegato il portavoce, per rafforzarne le pareti e impedire nuovi cedimenti di terreno, che potrebbero seppellire Yulen. Intanto i genitori del piccolo, José Roselló e Victoria Garcia, continuano a seguire le operazioni di salvataggio nella zona collinare, di difficile accesso, assistiti da psicologi della Protezione Civile.