L'accordo della May sulla Brexit è stato bocciato

Se si salverà, May ha del resto già in programma di tornare a Bruxelles per fare il punto con Jean-Claude Juncker. Nella consapevolezza d'un calendario ormai frenetico se si vorrà evitare di precipitare in un no deal di default. Il punto di partenza resta d'altronde l'accordo appena cassato. Il governo tedesco, il primo a schiudere uno spiraglio a «nuovi colloqui» di fronte allo scacco di stasera, ha spiegato per bocca di Heiko Maas che in ogni modo sul tavolo rimarrebbero nella sostanza le 585 pagine del testo faticosamente negoziato nei mesi scorsi. «L'Accordo di Recesso dovrà tornare in aula nella stessa forma e con molto dello stesso contenuto», bocciatura o non bocciatura, gli ha fatto eco da Westminster l'attorney general britannico, Geoffrey Cox, ultimo ministro intervenuto nel dibattito di oggi prima della May, lasciando intendere che il 'piano B' non potrà che essere una riscrittura del piano A. Almeno fino a quando l'attuale governo resterà in piedi.

TANTI "NO", MA NESSUNA SOLUZIONE PER LA BREXIT

Il quesito tuttavia è proprio questo: fino a quando? E la risposta inevitabilmente non potrà che arrivare dal parlamento, intenzionato a «riprendere il controllo della Brexit» nelle parole di molti di coloro che stasera hanno sbarrato il passo alla premier, ma capace al momento di esprimere una maggioranza certa solo sui no: no all'accordo May, no a un divorzio senz'accordo, no alla rigidità della scadenza del 29 marzo. Una sfilza di altolà tutti da trasformare in uno straccio di proposta d'accordo diversa: che sia verso una Brexit più soft oppure in un disegno di legge politicamente spendibile per far diventare l'obiettivo di un secondo referendum qualcosa di più concreto di un auspicio bollato dalla premier come lacerante per il Paese. Pena lasciare l'iniziativa a un governo azzoppato o arrendersi all'inerzia degli eventi. Da Bruxelles, intanto, guardano attoniti. «Il rischio di un'uscita disordinata è aumentata con il voto di stasera. Chiedo al Regno Unito di chiarire le sue intenzioni il prima possibile», ha commentato a caldo Juncker. Mentre il presidente del Consiglio, il polacco Donald Tusk, auspica a questo punto addirittura un ripensamento di Londra: «Se un accordo è impossibile e nessuno vuole un no deal, allora chi avrà alla fine il coraggio di dire qual è l'unica soluzione positiva?».