Perché in Siria non esiste alternativa al regime di Al Bashar

L'AMBIGUITÀ DI TRUMP SUL RITIRO DELLE TRUPPE USA

In questo contesto merita un commento il tema del ritiro dalla Siria annunciato da Trump; non foss’altro perché sta pesando più per la sua ambiguità che per le prevedibili ricadute dell’effettiva uscita dalla Siria di un paio di migliaia di uomini. Declamato in termini di immediatezza si è infatti via via diluito in un oggetto misterioso; nell’avvio di un non meglio definito «processo tattico», come lo ha presentato il segretario di Stato Mike Pompeo nel corso della sua lunga missione in Giordania, Iraq, Egitto, Bahrain, Emirati, Qatar, Arabia saudita, Oman, Kuwait, che in nulla altererebbe il focus sulle due grandi priorità americane, la lotta al terrorismo e il contrasto all’Iran nella cornice di quella alleanza strategica del Medio Oriente annunciata nel settembre 2018 in sede Nazioni Unite.