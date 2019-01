Il voto sulla Brexit mette Corbyn spalle al muro

L'ALA ANTI-CORBYN IN SENO AL LABOUR

Martedì 15 gennaio alle 21 italiane è in programma il voto della House of Commons, la Camera bassa del parlamento del Regno Unito, sulla ratifica del controverso accordo di divorzio raggiunto dal governo May con l'Unione europea. L'ipotesi più probabile è una bocciatura. Gli indizi, in questo senso, sono molteplici, tanti quanti gli emendamenti su cui l'esecutivo è stato battuto nel percorso di avvicinamento al voto dei Comuni. Due nel giro di poche ore, tra martedì 8 e mercoledì 9 gennaio, dopo le tre sconfitte in serie registrate a inizio dicembre. Ma è significativo che, negli ultimi giorni, ad accendere l'unico lumicino di speranza per May sia stato un drappello di deputati laburisti. Tra la premier e i parlamentari capitanati da John Mann, esponente dell'ala anti-Corbyn, giovedì 10 gennaio è andato in scena un incontro che difficilmente cambierà le sorti dell'accordo May, ma che aumenta la pressione su “Jeremy il Rosso” in vista delle mosse che dovrà fare dopo l'appuntamento ai Comuni.

LE GIRAVOLTE DI JEREMY SULLA BREXIT, DAL 1975 A OGGI

Il 15 gennaio Corbyn voterà contro l’esecutivo. E come lui la maggior parte del Labour che alla sua corrente fa capo. Jeremy si oppone all'intesa raggiunta da May con Bruxelles, non però alla Brexit. E per chi guida un partito sostenuto in maggioranza da elettori pro Remain non è dettaglio da sottovalutare. L'euroscetticismo di Corbyn ha radici lontane, che vanno ben oltre i pareri negativi espressi sui Trattati di Maastricht (nel 1992) e di Lisbona (nel 2008). Figlio di una sinistra radicale, il nativo di Chippenham, nel Sud-Ovest dell'Inghilterra, già nel 1975, quando poco più che 25enne era un consigliere locale nel borgo londinese di Haringey, votò "no" al referendum sulla permanenza del Regno Unito nella Comunità europea. Lo ammise candidamente 40 anni dopo, nel settembre del 2015, alla vigilia della nomina a leader del Labour. Sollevando dubbi, notava allora The Telegraph, su come il partito si sarebbe posizionato nella campagna elettorale alle porte. E quei dubbi non furono mai del tutto fugati.