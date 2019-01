La diretta del voto del parlamento di Londra sulla Brexit

Il D-Day della Brexit è arrivato. Il 15 gennaio la Camera bassa del parlamento del Regno Unito è chiamata a esprimersi sul Withdrawal Agreement, il cosiddetto "accordo May", in un voto che si annuncia decisivo per le sorti dei rapporti tra Londra e Unione europea. L'accordo disciplina i termini dell'uscita del Regno Unito dalla Ue e, nelle scorse settimane, è stato contestato sia dalle forze politiche contrarie alla Brexit, sia dalle fazioni favorevoli a uno strappo con Bruxelles più netto di quello previsto dal Withdrawal Agreement. Con ogni probabilità, l'intesa non passerà l'esame della House of Commons: stando alle previsioni, si schiereranno contro l'accordo almeno l'ala ultraconservatrice dei Tory (70-80 deputati sui 318 del partito) e il Dup (10), la destra unionista nordirlandese protestante, nelle file della maggioranza di governo, oltre alla principale forza di opposizione, il Labour (262), fatta eccezione per quattro deputati, e ai partiti minori che non fanno parte dell'esecutivo: Snp, Libdem, Plaid Cymru e Verdi (52 seggi in tutto). Complessivamente, i contrari dovrebbero essere non meno di 390 su 650, ma altre defezioni in seno ai Tory sono possibili.

DALLA SFIDUCIA AL REFERENDUM BIS: LE OPZIONI IN CASO DI BOCCIATURA

La questione di come l'accordo sarà bocciato - sempre che questo effettivamente avvenga - non è secondario. Se dovesse vincere il "no" con un margine di poche decine di deputati, May potrebbe rimanere in sella e cercare il compromesso con i deputati nei prossimi giorni (in caso di bocciatura, il governo deve ripresentarsi entro il 21 gennaio con un piano B). Se lo scarto invece dovesse essere superiore (le stime, in questo senso, vanno da una sconfitta per 180 voti secondo il Times a una con 229 secondo il Telegraph), prenderebbe piede l'ipotesi di una mozione di sfiducia alla premier, che tuttavia non è affatto scontato che passi senza i voti del Dup. I deputati nordirlandesi, infatti, si sono detti pronti a sfiduciare May solo se il Withdrawal Agreement dovesse essere approvato. Chi spinge per una caduta del governo è il leader laburista Jeremy Corbyn, che puntando a Downing Street preme per elezioni anticipate in disaccordo con la base del partito, favorevole a un secondo referendum sulla Brexit. Sia che si vada verso la sfiducia, sia che si intraprenda l'improbabile strada di una consultazione bis, la bocciatura dell'accordo May porterebbe verosimilmente il Regno Unito a chiedere un rinvio della data del divorzio dalla Unione europea, fissata ora al 29 marzo 2019. Il rinvio deve essere accordato dagli altri 27 Paesi membri all'unanimità.