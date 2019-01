Attentato Isis nel Nord della Siria: colpiti anche soldati Usa

ATTACCO RIVENDICATO DALL'ISIS

Diverse tv arabe hanno diffuso la notizia che in alcuni siti collegati allo Stato islamico è apparso un messaggio di rivendicazione dell'attacco alla Coalizione anti-Isis in Siria. La rivendicazione, che al momento non è verificabile in maniera indipendente, spiega che l'autore dell'attacco ha usato una cintura esplosiva per condurre l'agguato.

ATTENTATO A RIDOSSO DEL RITIRO USA

L'attentato avviene in un momento piuttosto delicato della campagna americana in Siria. A dicembre il presidente Donald Trump americano ha annunciato l'intenzione di avviare il ritiro delle truppe americane presenti nel paese a partire dal 2019, perché, ha spiegato, l'Isis in Siria sarebbe stato sconfitto. Già l'11 gennaio un funzionario della Coalizione ha confermato che parte del ritiro è iniziata, anche se ha riguardato solo attrezzature e equipaggiamenti.