Con il voto sulla Brexit Olanda, Francia, Belgio preparano le frontiere

I Paesi Bassi hanno messo in programma l'impiego di oltre 900 nuovi funzionari doganali e 145 veterinari, per i controlli su prodotti alimentari, vegetali e animali. Il Belgio sta per dare il via libera all'assunzione di 115 nuovi funzionari delle dogane, mentre investe in droni e scanner subacquei per la sorveglianza delle sue coste e del suo mare. In Irlanda infine, dove il potenziale impatto dirompente di barriere sul confine con l'Irlanda del Nord è ben noto - non a caso l'accordo bocciato prevede un backstop, un meccanismo di salvaguardia per il mantenimento delle frontiere aperte - le preoccupazioni vanno dall'impatto economico per un crollo delle esportazioni, ai ritardi del trasporto su strada, al contrabbando, alle forniture di medicinali. Per far fronte alla situazione, il governo ha previsto l'impiego di un migliaio di agenti delle dogane in più per i controlli sanitari e fitosanitari e la certificazione delle esportazioni.