Il caos Brexit è una frenata al sovranismo

LA SCOMMESSA PERDENTE DI CAMERON

Alla decisione di indire il referendum, annunciato dal premier David Cameron nel febbraio 2016, si arrivò per una serie di motivi, soprattutto interni al partito e all’elettorato conservatore. Una parte consistente, ma che si pensava minoritaria, era sempre stata ostile, in modo più chiaro che in altri Paesi, all’Europa di Bruxelles, per la forza del tradizionale nazionalismo e per la sfiducia verso il continente. Cameron pensava di dar loro soddisfazione con un referendum che, nei piani, avrebbero perso e pensava anche di neutralizzare così chi affilava le armi per strappargli la leadership, l’ex sindaco di Londra Boris Johnson fra questi, cavalcando il nazionalismo anti-Ue. E soprattutto voleva tranquillizzare numerosi deputati allarmati per i progressi, sui temi anti Ue, del voto dell’Ukip di Nigel Farage, e timorosi in prospettiva per il proprio seggio. Fu una scommessa azzardata e perdente. Tutto fu presentato dai brexiteer come una semplice operazione. «Ce ne andiamo e avremo solo da guadagnare», dicevano Johnson e gli altri. Ci si è accorti che non è proprio così. Uno degli ultimi a insistere su questa linea è il giovane ministro della Difesa, Gavin Williamson, convinto che questo sia il «momento migliore», the finest hour, per il Regno Unito secondo solo al momento della vittoria sul nazifascismo, nel 1945; sogna di aprire nuove basi navali nei Caraibi e in Estremo Oriente. Non facile, con una flotta al lumicino.