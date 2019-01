Quello che non torna sui carabinieri assediati da Hamas a Gaza

È sempre bene quel che finisce bene, e con i tre carabinieri accerchiati da Hamas in una sede dell'Onu a Gaza city non poteva che finire così. Sono italiani, si è appurato in lunghe verifiche, e gli italiani sono sempre i benvenuti. You are welcome, ti dicono in Medio Oriente anche ai posti di blocco, una volta letto il passaporto. Sarebbe andata così anche il 14 gennaio 2019, se il mezzo blindato entrato nella Striscia di Gaza con dei connazionali del consolato di Gerusalemme si fosse arrestato al check-point, anziché sgommare via facendo scattare l'allarme rosso tra i presidi di Fatah e Hamas. Sparsi ovunque dopo la sparatoria del novembre 2018, proprio a un check-point, tra le brigate al Qassam di Hamas e un commando di israeliani in missione sotto copertura.

DA CHIARIRE COME, PERCHÉ E ANCHE CHI

Due mesi fa morirono un colonnello israeliano e sei miliziani palestinesi, incluso un alto ufficiale di Hamas. Seguirono 500 tra razzi e mortai in rappreseglia contro Israele da Hamas e jihad islamica, la peggiore crisi dall'ultima guerra contro Gaza del 2014. Proprio sul perché quel mezzo non si sia fermato ai controlli ruota la strana storia dei carabinieri asserragliati per oltre 24 ore negli uffici dell'Unesco a Gaza e poi finalmente lasciati uscire. Per dovere di cronaca e obiettività, occorre segnalare che diversi aspetti della vicenda restano nell'ombra, a partire dalle motivazioni del viaggio che hanno spinto i funzionari italiani a un modus operandi così rischioso, dopo l'episodio di due mesi fa. Ma anche il numero dei carabinieri intercettati resta incerto, come altri risvolti.