Maggioranza spaccata sull'ambiente: governo va sotto in Senato

Governo bocciato, con la Lega che ha fatto uno sgambetto a un ministro dell'esecutivo. Peraltro non un ministro a caso. In commissione Ambiente di Palazzo Madama si spacca la maggioranza e il governo va sotto sulla votazione per la nomina del generale Antonio Ricciardi per la presidenza del parco del Circeo. A quanto si apprende sono stati 13 i voti contrari, 7 i favorevoli e 2 gli astenuti. La Lega non ha appoggiato la proposta del ministro dell'Ambiente Costa. E allo stesso tempo proprio sui temi ambientali il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato molto duro nei confronti dei 5 Stelle: «Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e accendere i legnetti. Di tutto il resto si può discutere, ma con i soli No non si campa», ha detto il vicepremier Salvini, nell'Isola per un tour elettorale iniziato a Cagliari con la partecipazione, nella veste di ministro dell'Interno, al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.