Come Theresa May è riuscita a sopravvivere alla Brexit

Theresa May resta in sella come nulla fosse e la politica britannica continua a danzare sul ciglio del baratro. Annichilita il 15 gennaio dal voto a valanga dei Comuni contro il suo accordo sulla Brexit, la premier Tory ritrova d'incanto la propria maggioranza per bloccare la mozione di sfiducia al governo del leader laburista Jeremy Corbyn. E, senza cambiare quasi una virgola della sua retorica, si ripropone salda e rigida al centro di uno stallo destinato - se qualcosa non cambia in tempi brevi - a trascinare il Paese verso l'inerzia dell'incognita più temuta, dai mercati e non solo: un divorzio no deal dall'Ue, alla cieca e senza rete.

L'INASPETTATA RESISTENZA DELLA MAY

La seconda premier della storia britannica dopo Margaret Tatcher, d'altronde, è già stata data per spacciata più volte da quando nel luglio 2016 ha sostituito il primo ministro David Cameron, dimessosi dopo il voto sulla Brexit. E ha dimostrato una tenacia (secondo i critici attaccatura al potere) che in pochi si aspettavano. Nel 2017 ha indetto un'elezione generale tre anni prima della scadenza della legislatura nella speranza di rafforzare la maggioranza dei conservatori. Il risultato è stato l'opposto: i Tory hanno perso la maggioranza e per rimanere il governo hanno dovuto chiedere il sostegno del Dup, il Partito Unionista Democratico dell'Irlanda del Nord.