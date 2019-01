Il dialogo tra sordi sulla Brexit che avvicina il no deal

LA CARTA PERDENTE DELLA SFIDUCIA

In campo laburista, il ventaglio delle opzioni a disposizione sarebbe anche più ampio di quello in mano alla leader conservatrice. Peccato che, per il momento, Corbyn ne consideri una, e una soltanto. Sulla scia del voto del 15 gennaio, il leader del partito laburista - dopo non essere riuscito in questi mesi a formulare un piano alternativo credibile all'accordo May - ha annunciato per il 16 una mozione di sfiducia contro la premier, nel tentativo di prendersi Downing Street. Questa volta, però, i numeri sembrano essere tutti dalla parte di May. Sia l'ala ultraconservatrice dei Tory sia i 10 deputati del Dup, dopo averle votato contro alla Camera dei Comuni, sono intenzionati a salvare la poltrona della premier. Per salvare la propria. E per non mettere il Paese nelle mani di Jeremy il Rosso.

LA BASE HA PARLATO (MA CORBYN NON ASCOLTA)

Se May non dovesse essere sfiduciata, il Labour ha già annunciato che chiederà «un'altra mozione, e poi un'altra ancora». Per ora, i vertici escludono un secondo referendum. Il 16 gennaio, oltre 70 deputati laburisti si sono schierati apertamente a favore di una consultazione bis. Che è sostenuta anche da un numero crescente di organi di stampa - Independent in primis - e dall'86% degli iscritti al partito. Non però dall'euroscettico Corbyn. Il quale, nella sua folle corsa a disarcionare May per prenderne il posto, parla delle elezioni anticipate come del modo migliore per uscire dalla palude. La strada è tracciata. Con buona pace della base e dei compagni di partito. Un piano B? Anche in questo caso, non pervenuto.