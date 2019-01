Chi è Aviv Kochavi, il nuovo capo dell'esercito d'Israele

Generale e filosofo, paracadutista e vegano: Aviv Kochavi, il nuovo capo dell'esercito israeliano, è una figura che potrebbe sembrare paradossale in un Paese normale. Ma Israele non lo è, e un laureato di Harvard può essere lo stesso uomo che butta giù i muri delle case dei palestinesi a mazzate. Kochavi, 54 anni, ha assunto di fronte alle massime autorità del Paese la carica di capo di Stato maggiore dell'Idf (Israel defense forces), una posizione di importanza fondamentale in una nazione perennemente in armi. Prende il posto di Gady Eisenkot, che lascia l'esercito dopo 40 anni di servizio di cui gli ultimi quattro in veste di capo di Stato maggiore. Nel corso di una cerimonia al ministero della Difesa, il premier e ministro della Difesa ad interim Benyamin Netanyahu ha affermato che Israele si trova «in una fase storica di transizione» in cui deve cimentarsi «con minacce senza eguali rispetto al passato». Con l'Iran sempre più forte e presente nella Siria di Bashar al Assad e con Hezbollah in posizione dominante in Libano, per Kochavi l'incarico non sarà semplice, ma il generale sembra molto motivato. «L'Idf è la mia seconda casa», ha detto nel suo discorso di insediamento, «amo l'organizzazione e i suoi soldati. Mi impegno a dedicare tutte le mie energie per rafforzare le nostre difese e per costruire un esercito che sia efficiente, moderno e letale».