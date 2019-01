Dietro allo slogan «È colpa di Bruxelles»? c'è la mancanza di trasparenza degli Stati

All'origine della giustificazione «È colpa di Bruxelles», c'è la mancanza di trasparenza del Consiglio europeo, cioè l'istituzione meno democratica tra quelle europee che è anche la più sovranista, essendo il consesso che riunisce i capi di Stato e di governo o nel caso del Consiglio Ue i ministri che si occupano delle diverse materie. Questo è il giudizio del mediatore europeo Emily O'Reilly, che è stato sostenuto e approvato dai parlamentari europei ad amplissima maggioranza (479 voti a favore, 18 contrari, 81 astensioni). La raccomandazione del mediatore è che servirebbe un Consiglio europeo più trasparente nelle sue decisioni per aumentare la fiducia dei cittadini nella democrazia e rispettare il loro diritto a comprendere e partecipare al processo legislativo. «La mancanza di trasparenza legislativa al Consiglio ha permesso alla cultura di 'dare la colpa a Bruxelles' di durare troppo a lungo», ha detto O'Reilly, sottolineando come la maggior parte delle riunioni in seno al Consiglio si svolga a porte chiuse. Per di più la stampa può accedere a resoconti solo di parte tendenzialmente della propria nazionalità.

LA MEDIATRICE HA CHIESTO DI REGISTRARE LE POSIZIONI DEGLI STATI UE

La mediatrice ha chiesto di registrare sistematicamente le posizioni degli Stati Ue in occasione delle riunioni degli ambasciatori dei 28 (Coreper) e di elaborare criteri chiari e accessibili al pubblico sulla catalogazione dei documenti.«Spero che il voto di oggi contribuirà a convincere i governi nazionali ad accettare di rendere più aperta la legislazione comunitaria, in modo che il pubblico possa vedere chi sta veramente prendendo le decisioni», ha sottolineato.