Cosa sappiamo sull'esplosione all'università di Lione

Forte esplosione nella mattinata del 17 gennaio nel campus dell'Università di Lione 1 (centro della Francia), in una zona in cui sono in corso lavori per impermeabilizzare l'edificio. Tre persone sono rimasta ferite in modo leggero, le autorità riferiscono che tutto è sotto controllo e che personale e studenti sono tenuti a distanza di sicurezza. Sembra che l'esplosione e le fiamme siano state originate da tre bombole di gas che erano nel cantiere e che sono esplose sul tetto dell'edificio. Da lì si sono sprigionate le fiamme e un denso fumo nero.

DOMATO L'INCENDIO SCOPPIATO DOPO LA DEFLAGRAZIONE

Dopo qualche ora i vigili del fuoco sono riusciti a domare lo spettacolare incendio, con fiamme alte diversi metri e denso fumo nero, scoppiato dopo la deflagrazione. La biblioteca e un altro istituto universitario che erano stati chiusi sono stati riaperti. Le autorità confermano che l'esplosione che ha scatenato l'incendio è stata provocata dalle bombole di gas nel cantiere della ristrutturazione. Non ci sono sostanze tossiche nel cantiere che ha preso fuoco. L'incendio è domato ma la presenza dei pompieri, per motivi di sicurezza, si protrarrà per qualche ora.