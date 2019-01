Chi è John Bercow, lo speaker della Camera dei comuni

Il programma di attualità tedesco Tagesschau ha montato e mandato in onda un video di 58 secondi intitolato «Order! Order! Order!» che è diventato un classico in pochi giorni, ripostato e commentato dagli utenti di Twitter e Facebook, che hanno definito il protagonista «degno di uno sketch dei Monty Python». Il quotidiano belga Le Soir lo ha attaccato definendolo «spesso insopportabile», ma poi ha dovuto ammettere che è «tuttavia insostituibile». Il successo riscosso sul continente da Bercow stride però con l'irritazione che suscita trasversalmente in patria. Figura proveniente dalla destra Tory, ma convertitosi negli anni a posizioni più moderate, Bercow al referendum del 2016 ha votato per il "Remain". È sposato con l'europeista Sally, già protagonista di un reality show televisivo ed ex attivista Tory passata al Labour di Tony Blair.

PERCHÉ BERCOW RISCHIA DI VEDERSI NEGARE LO SCRANNO DI LORD

Il governo di Theresa May accusa Bercow di aver remato contro nel dibattito sulla Brexit, innovando il regolamento con spirito «fazioso» per favorire di fatto i contestatori della linea della premier. Tanto che, secondo fonti vicine a Downing Street citate dal Times, il pittoresco speaker potrebbe vedersi negare lo scranno di Lord al momento del suo ritiro dalla carica attuale, preannunciato per l'estate. Sarebbe la prima volta in 230 anni.

LE ACCUSE DI BULLISMO (RESPINTE DALL'INTERESSATO)

Bercow, inoltre, ha dovuto recentemente fronteggiare le accuse di bullismo che gli sono state rivolte da alcuni membri dello staff della Camera, che hanno raccontato di scatti d’ira, aggressioni verbali e insulti. David Leakey, che per un periodo ha svolto l'incarico di Black Rod, ruolo cerimoniale del parlamento britannico, ha detto per esempio che «il comportamento rigido ed esplosivo di Bercow è leggendario, detestabile e indegno per chi occupa un incarico pubblico». Anche Angus Sinclair, ex segretario personale di Bercow, ha parlato di scatti d'ira durante i quali lo speaker «non aveva il controllo di sé». Tutte queste accuse sono sempre state respinte dall'interessato.