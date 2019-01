Una valanga ha colpito il versante indiano dell'Himalaya

Una valanga si è abbattuta su un passo delle montagne dell'Himalaya, nel Kashmir sotto controllo indiano, uccidendo almeno quattro persone. Secondo quanto riportato dall'Hindustan Times altre sei risultano disperse. La valanga ha colpito il passo di Khardung nella regione del Ladakh intrappolando dieci persone sotto la neve.

IL RECUPERO DEI DISPERSI

Quattro corpi sono già stati recuperati mentre i soccorritori stanno ancora cercando di raggiungere i dispersi. Stando alle prime informazioni le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso, e sotto la neve sarebbero intrappolati anche diversi veicoli. Le vittime, secondo fonti locali, erano operai che stavano lavorando nell'area. Sulla regione negli ultimi giorni era caduta un'abbondante nevicata, tanto che il Met, l'India Meteorological Department, ha proclamato lo stato di allerta in 9 distretto dello stato del Kashmir. Già qualche giorno prima del disastro i Met aveva avvertito la popolazione locale di migliorare i rifornimenti di beni di prima necessità per il rischio di rimanere isolati. Tra il 19 e 23 gennaio è prevista una nuova ondata di maltempo con nuove nevicate.