Sei disabile e gridi aiuto? Mi giro dall'altra parte

L'OMICIDIO DI KETTY GENOVESE

L'episodio mi ha rievocato il ricordo di un “caso” studiato tanti anni fa, quando preparavo l'esame di Psicologia sociale. Negli Anni 60 a New York una giovane donna, Ketty Genovese, fu accoltellata a più riprese (la donna non morì immediatamente), senza che nessuno intervenisse o chiamasse la polizia. Eppure all'epoca il New York Times riportò che l'omicidio fu visto da 37 persone. Ricerche successive hanno messo in dubbio che gli “spettatori” fossero così numerosi ma indubbiamente vi assistettero in molti. La vicenda fu studiata da due psicologi i quali giunsero alla conclusione che il gruppo inibisce la reazione e il senso di responsabilità dei singoli individui. Si chiama “effetto spettatore”: quando ci si trova in mezzo a molte persone si tende a non intervenire davanti a un'emergenza perché si dà per scontato che qualcun altro lo farà.

LA FORZA DEL PREGIUDIZIO

Secondo voi anche i passanti che hanno visto e sentito Bronwyn Berg chiedere aiuto ma non hanno risposto al richiamo sono stati vittime dell'effetto spettatore? Anche se non posso esserne certa, secondo me, no. Sono ovviamente due episodi molto diversi tra loro, soprattutto per il loro esito. Qui però mi interessa richiamare la vostra attenzione su coloro che hanno assistito ai due avvenimenti: nessuno dei testimoni dell'aggressione a Ketty è intervenuto per salvarla ma tutti erano consapevoli di ciò che le stava succedendo. Siamo sicuri che i passanti a cui Bronwyn ha chiesto aiuto avessero effettivamente capito in quale situazione lei si stesse trovando? Io penso proprio di no. Se avessero compreso realmente la scena e cioè che una donna in sedia a rotelle aveva perso il controllo del suo mezzo contro la sua volontà e per mano di un uomo sconosciuto forse qualcuno sarebbe intervenuto a soccorrerla. O almeno lo spero. Probabilmente invece tutti hanno dato per scontato il fatto che la stesse aiutando e che il suo fosse un nobile gesto di solidarietà. Scommetto anche che a nessuno è venuto in mente che l'uomo potesse essere una persona non conosciuta da Bronwyn e che fosse un individuo di genere maschile che stava tentando di rapire una donna con chissà quale scopo. Magari qualcuno ha codificato le grida di aiuto dell'attivista come segni di una disabilità intellettiva, in aggiunta a quella motoria.