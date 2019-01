Alle radici della escalation tra Cina e Canada

Il governo di Ottawa, comunque, resta il più esposto sul fronte, in questo momento. Dopo gli arresti arbitrari, avvenuti in Cina nelle scorse settimane, di un ex diplomatico e di un noto uomo d’affari canadese, il 15 gennaio è stata confermata la notizia che Robert Lloyd Schellenberg, anche lui canadese, è stato condannato a morte da un tribunale cinese. Le accuse sono pesanti, traffico internazionale di droga, ma svolgimento e tempistica della vicenda sollevano i sospetti che si tratti di una rappresaglia anti-canadese. Arrestato nel 2014, Schellenberg avrebbe fatto parte di un gruppo criminale intenzionato a far arrivare in Australia 200 kg di metanfetamine nascoste in pneumatici per auto. Lui però, un ragazzone biondo stempiato e occhialuto, ha sempre sostenuto la propria innocenza, giurando di essere stato coinvolto da alcuni malviventi che "pensava amici" in un affare di cui non conosceva nulla. La magistratura cinese si è presa ben quattro anni per arrivare alla sentenza che, infine, nel 2018 lo ha condannato a 15 anni di carcere.

L'INASPRIMENTO DEL "CONFLITTO" TRA OTTAWA E PECHINO

Schellenberg ha fatto ricorso ma, dopo l’esplosione del caso Huawei, la famiglia ha cominciato a temere che la vicenda potesse essere usata a fini di rappresaglia diplomatica. Cosa avvenuta nei giorni scorsi quando il processo d’appello, convocato a tempo di record e al quale, in modo inusuale per le abitudini cinesi, è stata invitata anche la stampa estera, è durato un giorno appena. Niente sconti, anzi: la pena detentiva è stata trasformata in condanna a morte. Risultato: un ulteriore inasprimento del “conflitto” aperto tra Canada e Cina, con i rispettivi governi che hanno firmato una “allerta” per i propri cittadini a non recarsi nell’altro Paese a causa di un “sistema penale” che non garantisce il rispetto dei diritti umani. L'escalation è in atto. E l'eco arriva anche in una cittadina nell’Est della Cina, che si chiama Qufu e, più di 2.500 anni fa, diede i natali a Confucio.