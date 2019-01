Cosa sapere della manifestazione del 19 gennaio dei gilet gialli

Il «grande dibattito nazionale» lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron non pare aver convinto l'insieme dei gilet gialli. Così il Paese si prepara al decimo atto della protesta, a Parigi e in altre città. A due mesi dalla prima mobilitazione nazionale del 17 novembre 2018, una parte delle casacche gialle sembra determinata a tornare nuovamente nelle piazze, magari con rose o candele per osservare un minuto di silenzio in omaggio ai morti e ai feriti dall'inizio del movimento. Individuare con certezza i luoghi non è impresa facile. Su Facebook, alcuni propongono di ritrovarsi nella Capitale in Place de la Bastille o in Place de la République. Altri renderanno noti i punti di ritrovo solo all'ultimo, per non dare vantaggi alle forze dell'ordine. Uno degli appuntamenti principali sembra essere quello all'Esplanade des Invalides, vicino all'Assemblea Nazionale, dove un corteo - a cui aderisce anche il 'falco' Eric Drouet, uno dei portavoce del movimento - dovrebbe partire intorno alle 12. Oltre alla Capitale, sono previste come sempre manifestazioni a Lione, Bordeaux, Lilla, ma anche in centri più piccoli come Béziers. Uno degli ex-portavoce, Maxime Nicolle, tra le figure più controverse dei gilet jaune, chiede invece di protestare a Tolosa, nel Sud del Paese, dove i negozianti si dicono «sull'orlo del baratro». Sabato 12 gennaio, erano stati 80 mila gli agenti mobilitati in tutto il Paese per garantire l'ordine pubblico, di cui 5 mila nella sola Parigi. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha già assicurato che ci saranno «molte forze dell'ordine in strada» per contenere la «tentazione di violenza».