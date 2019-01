Sul caso Tacchetto si indaga per sequestro a fini di terrorismo

La Procura di Roma procede per sequestro di persona a scopo di terrorismo nel fascicolo relativo alla scomparsa in Burkina Faso dell'architetto padovano Luca Tacchetto di cui non si hanno notizie dal 15 dicembre. Tacchetto si trovava nel Paese africano con l'amica canadese Edith Blais, anche lei scomparsa. Il procedimento era stato aperto in un primo momento come modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. Il pm Sergio Colaiocco, titolare dell'indagine, ha adesso rubricato il fascicolo con quanto previsto dall'articolo 289 bis del codice penale. Sugli sviluppi dell'indagine gli inquirenti di piazzale Clodio mantengono al momento il più stretto riserbo.

L'ULTIMO CONTATTO COL PADRE: UN SMS ALLE 23.57 DEL 15 DICEMBRE

«O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente», ha dichiarato al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca. «La cosa più probabile», ha sottolineato, «è che sia stato rapito per fini politici o economici. Secondo noi non da jihadisti, da gente che fa terrorismo». Il padre di Luca ha ripetuto che l'ultimo contatto con il figlio risale alle 23.57 del 15 dicembre, quando ha spedito l'ultimo messaggio. Poi i cellulari sono risultati entrambi entrambi spenti, sia quello di Tacchetto sia quello di Edith. «Il telefono di Luca si è rotto in Mali», ha ricordato il padre, «e lì ne ha acquistato uno nuovo, funzionava bene perché ha messo la sua scheda». Edith invece «non ha mai avuto il cellulare, però quando sono partiti Luca gliene ha regalato uno. Ma dall'Africa ci si collega solo con il wifi».