Il delitto Adamowicz e il sottobosco di estrema destra

L'aggressione mortale al sindaco di Danzica Pawel Adamowicz non è la prima contro un politico. Nel 2016 fu uccisa per strada a Leeds la deputata inglese laburista Jo Cox. E altri politici in questa stagione di estremismi e nazionalismi sono stati feriti in Europa anche gravemente, per le loro azioni e le idee di rispetto e di solidarietà verso il prossimo. Adamowicz è stato assalito sul palco di un grande evento di beneficenza in Polonia e le pugnalate al cuore che gli sono state inferte sono, a dispetto dell'atto plateale e violento, ancora più subdole. Il primo cittadino, aperto e liberale, che da 20 anni amministrava ininterrottamente la città da secoli contesa da potenze straniere, era diventato un simbolo di dissenso e un target per tutta la destra reazionaria e sovranista, anche di governo e clericale. Ma difficilmente il suo omicidio potrà essere dichiarato politico, nonostante tutti concordino che sia un sintomo del clima di tensione che si respira in Europa e in Polonia.

L'IPOCRISIA DEL GOVERNO

In migliaia manifestano a Danzica e in altre città, sotto choc per la tragedia. Anche il leader degli ultraconservatori del Pis (Diritto e giustizia) Jarosław Kaczynski ha espresso «grande dolore per l'attacco criminale» e, accusato di strumentalizzazione politica, il compagno di partito e presidente Andrzej Duda ha dovuto rinunciare a una marcia proposta in ricordo di Adamowicz. Tutti si tirano fuori dal clima avvelenato ma la solidarietà è proprio quello che forze di opposizione come Piattaforma civica, ex partito di Adamowicz, non vogliono. Arriva troppo tardi, perché il 27enne di Danzica appena uscito di galera che si è accanito contro il suo sindaco, recriminandogli la sua cattura nel 2014, è un giovane pluricondannato per aggressioni e rapina, in passato in cura per disturbi mentali e di certo cresciuto nella cultura dell'odio che ha pervaso la Polonia. Dove non c'è solo l'estrema destra di Kukiz’15, fondata tre anni fa dall'ex rocker Paweł Kukiz corteggiato da Luigi Di Maio per le Europee del prossimo maggio.