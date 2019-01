Il peso del pasticcio Brexit sulle Europee di maggio

L'UNICA "RIVOLUZIONE" ITALIANA È L'AUMENTO DELLE TASSE

In caso contrario, rischia di essere gabellato per “rivoluzione”, fino a quando qualcuno ci crederà, quanto sta facendo in molti casi il governo in carica che aumenta il debito pubblico e, alla fine, l’imposizione fiscale; presenta come lungimiranti politiche pensionistiche che sfonderanno le casse già malferme dell’Inps e come sostegno al reddito elargizioni che finora hanno tutto l’aspetto di una riedizione delle pensioni (quelle fasulle) di invalidità. Tutto con un obiettivo: il voto di scambio per le Europee di maggio. Sono in arrivo almeno 2 miliardi di euro in più di nuova imposizione locale da Regioni e Comuni, così a Roma potranno dire che loro non c’entrano. Per questi exploit non c’era bisogno di invocare una “rivoluzione”. Bastavano i vecchi politicanti.

LA GENESI DELLA STAGIONE POPULISTA

La stagione è populista perché caratterizzata in tutta Europa dalla sfiducia nelle élite e, qua e là, certamente in Italia, dal mito della democrazia diretta, dell’uno vale uno, ricetta sicura per intorbidire le acque e fare sì che la Base conti il meno possibile e i capi siano tutto. È una lunga genesi che, nel nostro Paese, comincia con Mariotto Segni e il suo referendum del 1991, passa dagli appelli rottamatori di Massimo D’Alema quando Pci e successive incarnazioni dicevano che i comunisti non c’entravano ed era tutta colpa degli altri, passa dal personalismo di Silvio Berlusconi e arriva, infine, all’iper rottamatore Matteo Renzi, preannuncio dei “rivoluzionari” attuali, incarnazione finalmente della “volontà popolare” contro le infide élite traditrici.