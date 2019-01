Morti e feriti in un incendio dentro un resort a Courchevel

L'incendio è scoppiata all'interno dell'edificio di tre piani che ospita circa 60 lavoratori stagionali impiegati nella struttura. Ancora non sono state rese note le cause dell'incidente. Sui social media sono stati postati dei video in cui vengono ripresi circa 70 vigili del fuoco impegnati nei soccorsi delle persone rimaste intrappolate tra le fiamme. In uno dei filmati si vede anche una persona che si butta da una finestra per fuggire all'incendio.