Quanto è fattibile davvero un secondo referendum sulla Brexit

Se oggi l'ipotesi è concretamente sul tavolo è perché il rebus Brexit obbliga a considerare anche l'extrema ratio. L'accordo per l'uscita del Regno Unito dalla Unione europea, raggiunto a novembre del 2018 dalla premier Theresa May, è stato affossato il 15 gennaio scorso dalla House of Commons, con numeri (432 "No" contro 202 "Sì") che lasciano intendere come, su queste basi, una maggioranza parlamentare sia irraggiungibile. E allora, per scongiurare una exit senza accordo dalla Unione europea, il cosiddetto no deal, che potrebbe costare a Londra più del 10% del Pil in 15 anni, dai quattro angoli del Regno si leva sempre più forte l'invito a convocare un secondo referendum.

LA POSIZIONE DEI PARTITI: UN CONSENSO TRASVERSALE MA FRAMMENTATO

Gli ultimi a unirsi al coro sono stati 130 imprenditori che, in una lettera pubblicata il 17 gennaio sul Times, hanno «sollecitato la leadership di entrambi i principali partiti (Tory e Labour, ndr) a sostenere il People's Vote». E se May è contraria, perché un ritorno alle urne rischierebbe di segnare il fallimento del suo mandato politico, neanche il leader del centrosinistra Jeremy Corbyn è favorevole. Nonostante una timida apertura, il 17 gennaio, alla possibilità di una consultazione, il numero uno del Labour preferisce, almeno per ora, insistere sulla sfiducia alla premier - già arenatasi una volta -, nel tentativo di prendere il posto di May al 10 di Downing Street. Nel suo partito, però, non mancano i deputati – un centinaio circa - che chiedono a gran voce il People's Vote, gradito anche all'86% degli iscritti.