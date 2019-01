La riabilitazione di Assad in Siria dopo il ritiro degli Usa

GLI ARABI CEDONO, TRANNE IL QATAR

A Damasco i cugini d'Oltralpe sono stati i primi europei a rifarsi vedere. Come in Libia, per Emmanuel Macron e prima ancora per Hollande e Sarkozy, l'importante è riespandersi nell'ex protettorato, non importa se giocando su più tavoli. Anche i cinesi - che non hanno mai abbandonato l'ambasciata - sono pronti da anni, attraverso le sedi commerciali e finanziarie impiantate in Libano, tra Beirut e Tripoli, a inserirsi in maniera massiccia negli appalti delle strutture e delle infrastrutture, una volta che la Siria sarà tornata veramente sicura. L'Egitto ne appoggia la riammissione nella Lega araba, mentre gli Emirati arabi, il Bahrein – strettissimi alleati dei sauditi nell'embargo al Qatar – e infine il Kuwait hanno appena riaperto le ambasciate nel nome del «ruolo arabo in Siria, di fronte all'espansione dell'Iran e della Turchia». Se gli ayatollah sono gli artefici militari delle vittorie di Assad, il presidente turco preme per occupare il Nord e alla fine potrebbe accordarsi con la Russia su una spartizione.

ASSAD PREFERISCE GLI ITALIANI AI FRANCESI

Vladimir Putin non va mai sottovalutato, men che meno in Siria dove il regime laico di Assad, difeso a spada tratta dai cristiani, gli è sempre stato ideologicamente più vicino che non la teocrazia sciita iraniana, con la quale dal 2011 Bashar ha moltiplicato – suo malgrado – il debito da saldare. Curiosa poi la riapertura dei rapporti diplomatici con la Polonia e gli altri Stati dell'Est, vista la lunga ostilità con la Russia e l'organizzazione proprio a Varsavia il 13 e 14 febbraio prossimo di un summit anti-Iran. L'imprenditoria e l'apparato risultano intenzionati a privilegiare, almeno tra gli europei, i legami con l'Italia, secondo quanto risulta a Lettera43.it. Nonostante il gelo diplomatico seguito alla guerra e che nel 2013 portò alla chiusura dell'ambasciata a Roma, in Medio Oriente gli italiani (terza economia dell'Ue) restano gli interlocutori più tranquilli e affidabili.