Così il franco Cfa rende suddite le ex colonie africane francesi

IL (COMPRENSIBILE) SOVRANISMO AFRICANO

Ancor più dei suoi predecessori, in visita negli ex possedimenti l'enfant prodige dell'Eliseo non ha mancato più volte di sfidare gli africani che protestano per l'ancoraggio economico-finanziario: un movimento trasversale, dal Camerun al Ciad alla Costa d'Avorio per citare alcuni Paesi, di economisti e attivisti che da tempo rivendicano il diritto alla sovranità monetaria legata a triplo filo alle risorse interne e al mancato sviluppo economico. Chiaro che, con le Europee alle porte del maggio prossimo, la questione del franco Cfa (della Comunità finanziaria africana) faccia comodo ai nazional-populisti del governo giallo-verde. È ideale per strumentalizzare fino alla crisi diplomatica, con l'ennesima esaltazione di un nemico, un problema storico annoso, certo una grossa concausa di flussi migratori dall'Africa. Ma lontano dall'essere risolto.

IL DEPOSITO DELLE EX COLONIE IN FRANCIA



Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, quando ha opinato sull'obbligo dei governi africani del circuito di versare il 50% delle loro riserve nella Banca centrale francese, non si è spesa per svincolare l'economia africana dallo sfruttamento occidentale. Ha piuttosto proposto che il deposito finisse alla Banca centrale europea (Bce), di modo che il Bengodi delle materie prime dell'ex colonie francesi - il franco Cfa ha un cambio fisso con l'euro che favorisce le importazioni di materie prime da parte europea, ndr - non restasse monopolio delle multinazionali d'Oltralpe ma venisse spartito con quelle degli altri Paesi dell'Ue (cioè soprattutto i colossi tedeschi, olandesi e, fino alla Brexit, dal Regno Unito). Ovvio che dall'Eliseo abbiano detto più volte no, per centrali ragioni anche geopolitiche. La domanda resta quella posta da Macron con strafottenza dal Mali e dal Burkina Faso nel corso della visita del 2017: «Andatevene pure, ma poi riuscirete a cavarvela da soli?»