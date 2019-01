Per l'Economist Salvini ha preso il posto anti vaccini di Grillo

Se ne sta a dorso di un cavallo, dietro la morte che cavalca in mezzo alle nuvole e brandisce come stendardo una bandiera No Vax. Così il settimanale britannico The Economist ha ritratto nella rubrica Carlo Magno dell'edizione del 19 gennaio il leader della Lega e viceministro italiano Matteo Salvini. La rubrica è dedicata alla battaglia culturale sulle vaccinazioni che, secondo il suo autore Jeremy Cliffe, ha come epicentro l'Italia, finita ormai con livelli di vaccinazione «più bassi del Ghana» e l'Emilia Romagna, una regione ricca e con buoni livelli di educazione e tendenzialmente progressista «che si trova tra Firenze e Milano». Partendo dal racconto di come una mamma no vax emiliana elettrice dei 5 Stelle, confrontandosi per mesi online con un medico e padre di bambini della stessa età, ha alla fine deciso di vaccinare suo figlio, il giornalista inglese analizza come prima i grillini e ora la Lega stiano cavalcando appunto le paure sul corpo e la salute dei cittadini. Constatando la marcia indietro di Beppe Grillo con la firma del manifesto pro vaccini, il magazine inglese sostiene che «Matteo Salvini, ministro degli Interni italiano e leader della Lega, ha adottato le linee di Grillo», definendo i vaccini «inutili e in molti casi pericolosi». Eche ora ora può essere lui a guidare la cavalcata di quelli che chiama «bio populisti». Cliffe nota infatti che le stesse posizioni a favore della libera scelta dei genitori di non vaccinare i propri figli a discapito della salute pubblica - visto che il vaccino funziona solo se la copertura è al 95% -, siano sostenute da alleati del leader sovranista, «come Heinz-Christian Strache in Austria e Marine Le Pen in Francia», pronti a sfruttare tuti i timori sulle malattie degli elettori, collegandole senza alcun riscontro scientifico anche al tema dell'immigrazione, in una contrapposizione linguistica sempre più frequente tra purezza - sognata - e contamizione, dove la seconda sarebbe rappresentata da ogni intervento esterno delle istituzioni sanitarie e del diverso.