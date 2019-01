Cosa c'è dietro lo scontro Germania-Usa sul Nord Stream 2

Berlino cerca ovviamente di dare un colpo alla botte e uno al cerchio mettendo sul piatto garanzie per l'Ucraina che sarebbe davvero tagliata fuori e perderebbe qualche miliardo di dollari all'anno in tasse di transito per tutto il gas russo che passa attraverso il suo territorio in direzione Europa. Ma la Germania se n'è infischiata, già con la costruzione di Nordstream 1, delle lamentele di polacchi e baltici che avevano parlato di una riedizione del patto Molotov-Ribbentropp, e nonostante la guerra nel Donbass e l'annessione della Crimea preferisce ancora il legame con la Russia che dare retta all'Ucraina dell'oligarca Petro Poroshenko, tanto più che la rivoluzione del 2014, avallata con poca lungimiranza, ha portato più costi che benefici. A Kiev come a Berlino. Non è un segreto che l'economia tedesca ha sofferto delle sanzioni e spinge per l'abolizione dei provvedimenti contro Mosca. Le uscite minacciose di Grenell fanno parte di un dossier ben preciso che può concretizzarsi tra un paio di mesi se il Congresso americano approverà una nuova legge sulle sanzioni energetiche contro Mosca; intanto i tubi per Nordstream 2 realizzati dall'italiana Saipem sono pronti per essere depositati sul fondo del Baltico.